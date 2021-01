Cor 10:20 Tarragona, lavori per 104mila euro

Recinzioni, verde e camminamenti Saranno effettuati i lavori di manutenzione straordinaria delle recinzioni nel Parco Tarragona di Alghero: 15mila euro. Lavori sul verde per 47mila euro e sui camminamenti per 41mila euro



ditta individuale Scanu di Sassari i lavori di manutenzione straordinaria ad un importo complessivo contrattuale netto di 15.675,57 euro. L'intervento consentirà di riqualificare le reti perimetrali attualmente in condizioni disastrose.



Quello sulle recinzioni non sarà comunque l'unico intervento pubblico programmato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Conoci sul parco, in procinto di essere concesso in gestione ai privati per i prossimi sei anni (alla Folia Bio Srl agricola l'affidamento provvisorio). Prevista anche la riqualificazione del verde: in questo caso l'investimento è di 47mila euro e sarà la ditta Pinna Solinas Vivai di Sassari a realizzare le operazioni sulle aiuole e le aree verdi.



