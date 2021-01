Red 12:14 Carbonia: anziano derubato dalla badante Una 51enne avrebbe sottratto negli anni all´80enne del quale avrebbe dovuto prendersi cura circa 30mila euro tra denaro e oggetti preziosi. Per questo, la donna è stata denunciata per furto dai Carabinieri



CARBONIA – 30mila euro. Questa la somma (in denaro e oggetti di valore), che una 51enne badante avrebbe sottratto negli anni all'80enne del quale avrebbe dovuto prendersi cura. Per questo, la donna è stata denunciata per furto dai Carabinieri di Carbonia.



E' stato lo stesso anziano ad allertare i figli, spiegandogli che, malgrado ricevesse una buona pensione, si ritrovava sempre in ristrettezze economiche. A quel punto, i figli si sono rivolti ai militari dell'Arma.



“Segnate” le banconote della pensione, è scattata la trappola. Infatti, uscita dalla casa dell'uomo, la badante è stata controllata dai Carabinieri ed è stata trovata in possesso delle banconote. Così, è scattata la denuncia.