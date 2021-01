Liceo Manno: è ancora Open day

20/1/2021 Il prefetto non ci sta: Tortolì torna in Dad Dopo la nota firmata dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi, il dirigente scolastico dell´Istituto tecnico professionale Ianas di Tortolì ha dovuto fare retromarcia: si lavora in Dad e si tornerà nelle aule lunedì 1 febbraio, come in tutte le altre scuole superiori della Sardegna