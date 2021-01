Red 13:04 Nurri: Carabinieri in azione Sabato, i militari hanno segnalato un 50enne alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per usi personale, con conseguente ritiro della patente. Il giorno dopo, hanno deferito un 28enne di Mandas per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere



NURRI – Sabato, i Carabinieri della Stazione di Nurri hanno contestato la detenzione di stupefacente per uso personale a un 50enne che, al termine di una perquisizione, era stato trovato in possesso di circa un grammo di marijuana, poi sottoposto a sequestro. Era stato il suo comportamento anomalo a insospettire i militari durante un controllo alla circolazione stradale e a indurli ad approfondire le verifiche. All’uomo è stata ritirata anche la patente di guida.



Il giorno dopo, gli stessi hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, un 28enne di Mandas per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Fermato durante una verifica alla circolazione stradale, il giovane era stato trovato in possesso di una mazza da baseball in legno, lunga circa 80centimetri, nascosta nel bagagliaio dell’autovettura e subito sequestrata.