Cor 15:32 Autovelox in Sardegna: le postazioni di gennaio Diramati dalla Polizia stradale i luoghi dove nei prossimi giorni verranno posizionate le postazioni per il rilevamento della velocità. Di seguito l´elenco completo per tutto il mese di gennaio







26 gennaio: SS 131 Dcn (NU), SS 125 Nuova Orientale Sarda (CA); 27 gennaio: SS 131 Carlo Felice (CA); 28 gennaio: SS 729 Sassari-Olbia (SS), SS 131 Carlo Felice (CA), SS 131 Dcn (NU); 29 gennaio: SS 131 Dcn (NU); 30 gennaio: SS 291 della Nurra (SS), SS 131 Carlo Felice (OR), SS 129 Trasversale Sarda (NU); 31 gennaio: SS 131 Carlo Felice (OR), SS 389 di Buddusò e del Correboi (NU), SS 729 Sassari-Olbia (SS), SS 131 Carlo Felice (NU), SS 131 Carlo Felice (SS). Commenti SASSARI - Diramati dalla Polizia stradale i luoghi dove nei prossimi giorni verranno posizionate le postazioni per il rilevamento della velocità. Di seguito l'elenco completo per tutto il mese di gennaio.26 gennaio: SS 131 Dcn (NU), SS 125 Nuova Orientale Sarda (CA); 27 gennaio: SS 131 Carlo Felice (CA); 28 gennaio: SS 729 Sassari-Olbia (SS), SS 131 Carlo Felice (CA), SS 131 Dcn (NU); 29 gennaio: SS 131 Dcn (NU); 30 gennaio: SS 291 della Nurra (SS), SS 131 Carlo Felice (OR), SS 129 Trasversale Sarda (NU); 31 gennaio: SS 131 Carlo Felice (OR), SS 389 di Buddusò e del Correboi (NU), SS 729 Sassari-Olbia (SS), SS 131 Carlo Felice (NU), SS 131 Carlo Felice (SS).