Truffe nel Nuorese: scattano le denunce I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno denunciato a piede libero una 22enne di Ascoli Satriano, che si era fatta pagare per un elettrodomestico mai spedito. I colleghi di Sarule hanno denunciato un 36enne per un contratto assicurativo mai attivato



OROTELLI - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria una 22enne di Ascoli Satriano (in provincia di Foggia), che si era fatta accreditare 400euro sulla propria “Poste Pay” da una donna di Nuoro quale prezzo pattuito per l’acquisto di un elettrodomestico “Vorwerk Bimby”. Elettrodomestico, però, che l'acquirente non ha mai ricevuto.



I colleghi della Stazione di Sarule, invece, al termine degli accertamenti scattati dopo una denuncia sporta nell’agosto 2020, hanno denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria un 36enne che aveva indotto la sua vittima ad accreditargli, sempre con ricarica Poste Pay, 450euro quale prezzo pattuito per l’attivazione di un contratto assicurativo, di fatto mai avvenuta.