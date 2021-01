Red 21:21 Donazione Dae all´Università Cagliari Si è tenuta ieri, nella Cittadella universitaria di Monserrato, la cerimonia di inaugurazione del Defibrillatore semiautomatico esterno donato dalle associazioni Reset UniCa e Farmacia politica







Alla commemorazione, hanno partecipato i familiari del docente, la senatrice accademica Sara Usai, Irene Melis (la studentessa che ha fatto partire la petizione on-line per l’installazione dei Dae in tutto l’Ateneo), il presidente di Farmacia politica Fabio Vitiello, il coordinatore di Reset UniCa Francesco Piseddu e la magnifica rettrice Maria Del Zompo. I genitori, la sorella e la moglie del professor Nori hanno voluto ricordarlo raccontando ai presenti degli aneddoti su di lui, sottolineando quanto amasse la vita, i suoi studenti e la ricerca. Hanno poi distribuito un segnalibro con il disegno di un bambino che utilizzava come segnacarte, e con la scritta, sul retro, “sempre sarai in un sorriso inaspettato”.



«E' stato emozionante incontrare i genitori del professore e poter assistere al commosso ricordo di loro figlio - commenta Usai - Quanto è successo l’anno scorso ha risvegliato nelle studentesse e negli studenti una nuova consapevolezza dell’importanza della cardioprotezione. La Cittadella universitaria è uno dei poli più frequentati del nostro Ateneo, così abbiamo voluto far partire una raccolta fondi che ha coinvolto l’intera compagine studentesca e che ha portato infine alla giornata di oggi. Dedicarlo al professor Nori è stato un atto dovuto».



