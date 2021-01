Cor 19:04 Il Rally Italia Talent riparte da Alghero L’obiettivo non è solo quello di individuare nuovi talenti, ma anche quello di sensibilizzare i concorrenti sul tema della sicurezza stradale. Il Rally Italia Talent 2021 prenderà il via in Sardegna







Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Primi vagiti per i propulsori dell’Aci Rally Italia Talent 2021 che prenderà il via in Sardegna. La prima selezione regionale della 8^ edizione del Grande Fratello dei motori si correrà sulla pista del Corallo di Alghero dal 26 al 28 marzo in collaborazione con AC Sassari.A seguire nelle settimane successive saranno previste le altre 8 selezioni regionali per l’edizione 2021, con tutte le misure di prevenzione Covid previste dal protocollo concordato con Aci Sport per garantire la massima sicurezza a partecipanti e staff.Nel 2020 il Gf dei motori nonostante la situazione complicata per l’emergenza sanitaria ha portato regolarmente a termine tutte le 9 selezioni regionali previste, nonché la semifinale e la finale sempre con le vetture Suzuki Swift Sport Hybrid messe a disposizione da Suzuki Italia e gommate Toyo, registrando addirittura anche il numero record di 10.485 iscritti di tutte le 7 edizioni disputate.Foto d'archivio