G.M.Z. 8:55 Calzia comandante a Roma Ostia Dopo Porto Torres e Alghero, prestigioso incarico presso la Polizia di Roma Capitale per Guido Calzia, da qualche giorno al comando del X Gruppo Mare di Ostia. Dal 2019 dirigeva il Dipartimento Tutela Ambiente



ALGHERO - Dopo una parentesi da direttore del Dipartimento Tutela Ambiente a Roma, nuova prestigiosa avventura per Guido Calzia (nella foto), da qualche giorno al comando del X Gruppo Mare (Ostia) del corpo di Polizia locale di Roma Capitale. L'importante incarico arriva dopo la lunga esperienza a Porto Torres ma soprattutto ad Alghero in Sardegna, dove Calzia, oltre a dirigere con sapiente attivismo il comando, svolgeva anche il ruolo dirigenziale.



54enne originario di Imperia, per Calzia quella alla guida del Gruppo di Ostia, sede di grande rilievo nel panorama nazionale, sarà una nuova ed entusiasmante sfida, proprio come le tante intraprese nella sua carriera anche nel campo sportivo.



La nomina è arrivata direttamente dal nuovo comandante generale del Corpo della Polizia locale di Roma Capitale, Ugo Angeloni, grazie soprattutto al curriculum di tutto rilievo nel campo della gestione delle risorse umane per gli enti locali e nel diritto della circolazione stradale. Ad Alghero, dove aveva contribuito ad ammodernare un settore, quello dei Vigili, fino ad allora chiuso e poco avvezzo ai cambiamenti, Guido Calzia ha lasciato un ottimo ricordo.