Antonio Burruni 16:55 Serie A: sesta sconfitta consecutiva per il Cagliari Il girone d´andata del campionato di serie A dei sardi si chiude sul manto erboso dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova con una sconfitta per 1-0. Decisiva la rete di Destro dopo 9'. Isolani sempre più inguaiati e panchina di Di Francesco sempre più a rischio







PRIMO TEMPO. Alla prima vera occasione del match, il Genoa passa in vantaggio. Al 9', Shomurodov riceve un lungo rilancio, lavora bene in area, tocca indietro per l'accorrente Strootman, che di prima innesca Destro, che batta rasoterra Cragno. Otto minuti dopo, ammonito lo stesso Destro per un fallo a centrocampo su Joao Pedro. Al 19', giallo a Nandez, per fallo su Destro: diffidato, salterà la sfida contro il Sassuolo. Otto minuti dopo, buona palla per Joao Pedro, ma Perin salva tutto e devia. Alla mezz'ora, su azione d'angolo, Ceppitelli salta bene di testa, ma la sua incornata sfiora il palo. Quattro minuti dopo, ancora azione dalla bandierina, la difesa del Genoa libera corto, Nainggolan ci prova da fuori, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 37', bella palla per Simeone, che si gira e calcia, ma Perin è ancora pronto alla respinta salva-tutto. Le due squadre si sono spezzate, con continui ribaltamenti di fronte, dove troppo spesso manca l'ultimo tocco. Al 40', ci prova Zappacosta, ma la mira è alta. Due minuti dopo, ancora Zappacosta innesca Shomurodov che, da due passi, alza oltre la traversa. Si va al riposo sull'1-0 Genoa.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 47', Shomurodov entra in area e batte un diagonale rasoterra facile preda di Cragno. Cinque minuti dopo, un tacco di Zappa innesca Nandez, che calcia cadendo verso il primo palo, ma Perin è attento. Al 55', primo cambio locale, con Czyborra che cede il posto a Onguenè. Due minuti dopo, Zappa ancora per Nandez, che imbuca per Simeone, anticipato da Perin. Doppio cambio genovese al 62', con Pandev e Behrami per Destro e Strootman. Ancora nessuna decisione dalla panchina del Cagliari. DI Francesco si gioca un doppio cambio al 69', con Cerri e Sottil per Simeone (che non la prende bene) e Duncan. Un minuto dopo, la difesa ospite si salva su un contropiede non concretizzato da Zajc. Al 76', ultimi cambi genoani, con Pjaca e Melegoni per Shomurodov e Zajc. Sette minuti dopo, nuovo contropiede dei padroni di casa: Pandev allarga a destra per Pjaca, palla in mezzo per Zappacosta che, a tu per tu con Cragno, si vede respingere la conclusione. La palla torna a Pandev, che cerca il colpo sotto, ma il portiere è già in piedi e blocca agevolmente. Al minuto 84, terzo cambio ospite, con Pereiro per Nainggolan. Subito dopo, ammonito Zappa, per fallo su Melegoni. A un minuto dalla fine, sponda di Cerri, Joao Pedro gli ridà la palla a tu per tu con Perin, ma la punta del Cagliari spara altissimo da due passi. L'arbitro concede 4' di recupero. Pandev semina lo scompiglio in area sarda, ma perde il tempo della battuta. Al 93', cross dalla tre quarti, testa di Cerri e palla oltre la traversa.



GENOA-CAGLIARI 1-0:

GENOA: Perin, Radovanovic, Masiello, Criscito, Zappacosta, Strootman (17'st Behrami), Badelj, Czyborra (10'st Onguenè), Zajc (31'st Melegoni), Shomurodov (31'st Pjaca), Destro (17'st Pandev). Allenatore Davide Ballardini.

CAGLIARI: Cragno, Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis, Nandez, Marin, Duncan (24'st Sottil), Nainggolan (39'st Pereiro), Joao Pedro, Simeone (24'st Cerri). (In panchina Vicario, Aresti, Walukiewicz, Calabresi, Caligara, Tripaldelli, Oliva, Tramoni, Pavoletti). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.

RETE: 9' Destro.



