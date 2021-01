Cor 10:05 «Capo caccia, subito il ripristino» E´ quanto chiesto ufficialmente, ancora una volta, dal consigliere comunale di Alghero, Valdo Di Nolfo, in occasione dell´ultima seduta consiliare rivolgendosi direttamente al sindaco Mario Conoci



Commenti ALGHERO - «Il sindaco ordini l'immediato ripristino ambientale a Capo Caccia». Richiesta semplice, chiara e schietta quella riformulata da Valdo Di Nolfo e indirizzata direttamente al sindaco di Alghero, Mario Conoci. Questa volta il consigliere comunale è intervenuto in occasione dell'ultima seduta consiliare, ricordando come lo stesso primo cittadino non avesse perso tempo nel condannare lo scempio ambientale effettuato a due passi dal mare ed annunciando l'eventuale costituzione di parte civile in occasione del procedimento giudiziario. «Inizi col intimare ufficialmente il ripristino dell'ambiente» ha chiosato Di Nolfo. La stessa richiesta, ormai diverse settimane fa, la aveva già avanzata il Gruppo d'Intervento Giuridico ma nonostante tutto era rimasta totalmente inascoltata.