Red 14:06 In giro col coltello: doppia denuncia a Nuoro Denunce in stato di libertà per detenzione abusiva di arma atta ad offendere per un minorenne e per un 30enne, sorpresi, in due diversi controlli, dai Carabinieri della Sezione Radiomonile e della locale Stazione



NUORO - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nuoro hanno denunciato in stato di libertà per detenzione abusiva di arma atta ad offendere un minorenne, già noto alle Forze dell'ordine. Il giovane, sottoposto a un controllo insieme a un'altra persona, è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito nella tasca dei pantaloni. L’arma è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato alla Procura dei Minori di Sassari.



Sempre a Nuoro, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di un coltello di genere proibito, un 30enne, che non ha fornito alcuna giustificazione circa il possesso dell’oggetto. L’arma è stata sequestrata.