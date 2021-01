Red 15:14 Stati d´ebbrezza e coltello in auto: scattano i deferimenti Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Una quinta persona è stata denunciata perchè trovata in possesso di un coltello lungo 18centimetri



SINISCOLA - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari della Stazione di Santa Lucia di Siniscola hanno denunciato un 54enne di Posada perchè, alla guida della propria autovettura, rifiutava di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.



I Carabinieri della Stazione di Galtellì hanno denunciato un 51enne, sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore al consentito. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 44enne di Olbia e un 33enne sorpresi rispettivamente a San Teodoro e a Irgoli alla guida delle proprie vetture con un tasso alcolemico superiore al consentito.



Non solo problemi con l'alcool però. Infatti, i Carabinieri della Stazione di Orosei hanno denunciato in stato di libertà un 51enne che, nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso in possesso di un coltello lungo 18centimetri.