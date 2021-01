Red 20:07 Controlli anti-Covid: due denunce a Tempio Ieri pomeriggio, i Carabinieri dell´Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 50enne e un 51enne di Calangianus, già noti alle Forze dell´ordine, perchè, controllati in Via Italia Unita a bordo di un´autovettura, sono stati trovati in possesso di 12grammi di eroina



TEMPIO PAUSANIA – Ieri pomeriggio (martedì), i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania hanno denunciato un 50enne e un 51enne di Calangianus, già noti alle Forze dell'ordine, perchè, controllati in Via Italia Unita a bordo di un'autovettura, sono stati trovati in possesso di 12grammi di eroina. Nelle successive perquisizioni domiciliari, sono stati rinvenuti 5grammi di marijuana, trentadue flaconi di metadone illecitamente detenuti, due bilancini di precisione, cartucce di vario calibro e polvere da sparo. Inoltre, sono stati sanzionati per violazione della normativa a contenimento del contagio da Covid-19, in quanto fuori dal Comune di residenza senza giustificato motivo.