Cor 12:00 Maxi staff da 6 milioni in Regione Nomine politiche per oltre sei milioni di euro all´anno negli staff di presidente della Regione e assessori. Il disegno di legge ottiene il via libera in Commissione



CAGLIARI - Sembra uno scherzo ma è tutto vero. Il Consiglio regionale della Sardegna si accinge a dare il via libera definitivo alla cosiddetta «riorganizzazione» voluta dalla presidenza. Ieri, la Commissione Bilancio, ha infatti dato parere favorevole al Dl. n.107. Il parlamentino presieduto da Valerio De Giorgi (Misto), ha espresso a maggioranza, con i soli voti dei rappresentanti dei gruppi del centrodestra (contraria tutta l’opposizione) parere favorevole inviando il testo al consiglio.



Il costo complessivo per le casse pubbliche sarà di 6.091.000 euro annui, pari a circa 500mila euro al mese: si tratta dei fondi per assicurare le retribuzioni di almeno 60 persone da assumere con contratti a tempo negli staff politici del Governatore e dei singoli assessorati. Un maxi pacchetto di assunzioni giustificato dall'esigenza di garantire un rilancio dell’attività istituzionale e di governo.



Si tratterà in realtà di assunzioni a chiamata legate al mandato istituzionale dei singoli. Dopo le polemiche dei mesi scorsi però, sembrava che il testo potesse essere ritirato, invece quella che le minoranze hanno già definito "Legge poltronificio" con l'accelerata in Commissione potrebbe arrivare sui banchi di via Roma già dalla prossima settimana.