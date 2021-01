Cor 8:51

«Alloggi popolari, bene la continuità»

Così i consiglieri comunali di Alghero Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo

ALGHERO - «Bene la continuità amministrativa anche nella ricerca sul libero mercato di alloggi nuovi o usati, aventi adeguate caratteristiche e condizioni idonee alle finalità dell’Edilizia Residenziale Pubblica (Erp): almeno altri 25 alloggi da assegnare alle famiglie di Alghero in graduatoria. Proprio in quest'ottica è stato dirottato nel 2018 il finanziamento ottenuto dalla Giunta Bruno di 3,6 milioni di euro per l'acquisto di case già realizzate, tagliando i tempi necessari per la progettazione e costruzione di nuovi insediamenti abitativi. Grazie ad una rinnovata attenzione ed una più stretta collaborazione tra enti, abbiamo potuto negli anni scorsi vedere avviate azioni importanti per favorire la ristrutturazione degli alloggi pubblici in concessione, l'individuazione di nuove aree dove favorire nuove progettazioni, la costruzione di nuovi insediamenti abitativi e l'acquisto di case popolari. I 25 alloggi andranno ad aggiungersi ai 7 già assegnati nella zona del Carmine (investimento di 1,6 milioni deliberato dall'Amministrazione comunale Bruno su finanziamento della Regione Sardegna)». Così i consiglieri comunali di Alghero Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.