Centro reclutamento in Sardegna: interrogazione in Parlamento

Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «Ho chiesto al Governo ed al ministro della Difesa, tramite un’interrogazione, di valutare e permettere la riapertura di un centro di reclutamento, in Sardegna, per i militari che desiderano entrare nell'Esercito. In data 31 marzo 2013, infatti, il centro di selezione per l'Esercito italiano, a Cagliari, è stato chiuso e da quel momento, tramite un’indagine conoscitiva condotta dalla Quarta Commissione Difesa della Camera dei deputati e dalla Commissione europea, si è evidenziato un drastico calo delle adesioni da parte dei ragazzi», dichiara il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.«Troviamo ingiusto che, a causa della mancanza di una sede sull’Isola e dei costi elevati riguardanti le prove selettive con gli esami clinici e gli accertamenti sanitari, per non parlare del costo del viaggio per raggiungere gli altri centri di reclutamento della Penisola, gli allievi vengano scoraggiati a perseguire il loro sogno di poter servire la Patria. Per tali motivi, chiediamo al Governo ed al ministro competente, se siano a conoscenza di questa situazione e se ritengano necessaria la riapertura di un centro di reclutamento, suggerendo, a tal proposito, una struttura sanitaria adeguata a Ghilarza, nella zona di Oristano e provincia. L’Oristanese può essere la sede giusta», è quanto hanno spiegato Deidda e il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Francesco Mura.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda