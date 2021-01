Red 19:17 Operazione Officina: arrestato anche l´ultimo ricercato Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito un´ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un 41enne sassarese



SASSARI – Ieri pomeriggio (giovedì), i Carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un 41enne sassarese. L'intervento riguarda l'operazione “Officina”, che conclude le indagini avviate nel 2019.



Nell'occasione, i militari aveva scoperto una rete di dodici persone indagate per traffico di stupefacenti tra le province di Sassari e Nuoro. Nel settembre 2019, otto di questi erano stati arrestati e accompagnati al carcere di Bancali, mentre altri due erano stati messi agli arresti domiciliari. Ma, nell'occasione, il 41enne era riuscito a scappare.



Ieri pomeriggio, durante un servizio in borghese nel centro storico, i Carabinieri della Sezione Operativa hanno individuato l'uomo, procedendo alla sua identificazione e alla cattura. Poi, è stato accompagnato nella propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.



