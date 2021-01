Red 23:09 Calciomercato: Prosi alla Torres Arriva in rossoblu l´esperto centrocampista Diego Alvarez Arguelles, mentre va via da Sassari Ladu







Nella foto: Diego Alvarez Arguelles Commenti SASSARI - Continuano le operazioni di mercato in casa Torres, sia in ingresso, sia in uscita. Il direttore Degli Esposti ha perfezionato in queste ore l'acquisto di un giocatore di esperienza che andrà a coprire il ruolo di playmaker. Si tratta di Diego Alvarez Arguelles, classe 1988, che ha sempre militato tra i professionisti, tra serie B e serie C in Spagna, con le maglie di Caudal Deportivo, Guadalajara Cartagena, Burgos e Pontevedra.Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid (dove gli viene dato il soprannome di “Prosi” per la somiglianza con il calciatore Prosinesky) il giocatore arriva dal Lavello, formazione del girone H della serie D e prima ha vestito la maglia del Gravina. In totale sono 230 le presenze in carriera e 27 gol realizzati. Esperienza, tecnica ed estro per una Torres che vuole cambiar pelle e aggiungere esperienza ad un gruppo giovane:«Io non conosco molto il panorama del calcio italiano, mi sono informato e tutti mi hanno parlato benissimo di questa società - le sue prime parole in rossoblu – e so bene che la situazione è difficile ma tutti stanno facendo il massimo per migliorarla. Sono il più “anziano” del gruppo e questa esperienza la voglio mettere a disposizione perché ho già vissuto situazioni complicate. So che per i più giovani è ancora più difficile quindi vorrei portare tranquillità, positività e la voglia di lavorare e lottare che mi hanno sempre accompagnato in carriera». Alvarez Arguelles si unirà al gruppo di mister Graziani dalla prossima settimana, in vista dell’impegno casalingo contro il Savoia di mercoledì 3 marzo. Per quanto riguarda le uscite, si risolve consensualmente il rapporto con Pietro Ladu, giocatore che ha chiesto di essere trasferito e che la società ha venduto al Campobasso.Nella foto: Diego Alvarez Arguelles