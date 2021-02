Red 10:44 Mazze, roncola e spranga in auto: denunciato 49enne I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant´Elena hanno trovato nell´autovettura di un 49enne, già noto alle Forze dell´ordine, una mazza da baseball, una mazza ferrata, una roncola e una spranga di ferro



QUARTU SANT'ELENA – Una mazza da baseball, una mazza ferrata, una roncola e una spranga di ferro. Questo l'armamentario che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno trovato nell'autovettura di un 49enne, già noto alle Forze dell'ordine.



L'uomo è stato fermato per un normale controllo in Via Parigi e, la perquisizione effettuata dai militari sulla Peugeot 106, ha dato i suoi frutti. Pronta la denuncia dell'uomo per porto di oggetti atti a offendere, e il s

Ma non basta. Infatti, i Carabinieri hanno contestato al 49enne la guida senza patente (perché mai conseguita). Inoltre, l'auto era sprovvista di copertura assicurativa e quindi è scattato il sequestrato.