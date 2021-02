Red 17:18 Gianni Addis tra i delegati nazionali Anci Il sindaco di Tempio Pausania è stato nominato tra i venti designati dell´Anci in rappresentanza dei Comuni nella “Rete della protezione e dell’inclusione sociale”







La Rete, infatti, presieduta dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali e composta anche da rappresentanti ministeriali e da un componente per ciascuna delle Giunte regionali, è un organismo di confronto politico di programmazione sociale, e l’interscambio interistituzionale è sicuramente di strategica importanza nel settore delle politiche sociali. Inoltre, nella Rete sono presenti quattro Comitati tecnici. Su indicazione di Addis farà parte del Comitato per l’elaborazione del Piano sociale nazionale anche Piera Lucia Sotgiu, dirigente dei Servizi alla persona e alle imprese del Comune di Tempio Pausania.



