Arte: donazione all´Università di Cagliari

«Si tratta di un corpus significativo che consente di ripercorrere l’evoluzione della sua ricerca artistica – spiega Ladogana - e di apprezzarne l’originale collocazione nel panorama italiano del secondo Novecento, testimonianza dell’apertura ai linguaggi modernisti della ricerca storico-artistico isolana». «Sono contenta che l’Ateneo cagliaritano venga visto sempre più come la sede della conoscenza intesa anche come arte pittorica, non solo in senso classico ma anche moderno e contemporaneo – è il commento di Del Zompo, che ha donato ad Antico il volume che racconta i rettori dell’Ateneo - La donazione di un maestro nostro concittadino ci fa dunque molto piacere e rientra nella continua interazione tra ateneo e città». L’ateneo ora si impegnerà a individuare la migliore collocazione delle opere per garantirne l’adeguata valorizzazione e la fruibilità da parte di un pubblico più ampio.



Antico è nato a Cagliari nel 1934, vive e lavora a Milano. Dopo un’esperienza di pittura avviata nei primi Anni Cinquanta, approda alla scultura nel 1958. Imbarcato su una petroliera come ufficiale sulle rotte americane e del Pacifico, esegue dipinti a olio, disegna e realizza rilievi in metallo. Nel 1961, rientrato a Cagliari, sceglie di dedicarsi all’attività artistica, in diverse tecniche, e soprattutto la scultura. Dopo una fertile sperimentazione, tra la fine degli Anni Sessanta e i primi Settanta, sceglie come materia esclusiva della sua espressione artistica l’acciaio inossidabile, che espone alle gallerie Cadario di Milano, Contour di Bruxelles, a Genova alla galleria Arteverso presentato da Corrado Maltese, galleria Duchamp a Cagliari, alla Mantra di Torino presentato da Aldo Passoni. Proseguendo l’indagine nel campo della ricerca artistica, ha inserito le sue strutture in acciaio in ambienti in cui si arrampicano e penetrano negli spazi: galleria Blu presentata da Enrico Crispolti, Naviglio, ex chiesa di San Michele a Fidenza, Gubbio, museo di Castelvecchio a Verona, Mercato del Sale a Milano nel 1983, e galleria Tommaseo a Trieste. Inoltre, ha esposto a Firenze, Bologna, Roma, Basilea, Parigi, Bilbao, Padova, Vienna, Rockenhausen, Passau, Asbach e Gent. Altre sue personali al Museo di Suzzara presentata da Paolo Fossati, al Museion di Bolzano presentata da Gillo Dorfles, a Spaziotemporaneo presentato da Alberto Veca, Exmà’ di Cagliari nel 2005, Man di Nuoro nel 2013.



