Red 21:22 Porta a porta: distribuzione nuovi kit a Sassari Il nuovo gestore Rti (Ambiente Italia, Formula Ambiente e Gesenu) ha annunciato che la distribuzione inizierà sabato 6 febbraio. Questa mattina, si è tenuta la consegna simbolica del primo kit al sindaco Nanni Campus







Contestualmente, saranno avviati i contatti con gli amministratori di condominio per la consegna dei kit nelle utenze condominiali. In tutte le zone servite dal porta a porta, è attivo un servizio speciale di raccolta dedicato alle utenze con particolari esigenze legate all’utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Chi è interessato dovrà inviare una richiesta motivata via e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it indicando nome, cognome, indirizzo e i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio, è possibile chiamare il numero verde gratuito 800/012572 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari indicati risponde la segreteria telefonica). Commenti SASSARI – Da sabato 6 febbraio, partirà la distribuzione dei nuovi kit (mastelli, buste e composter per gli aventi diritto) per il servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, organizzata dal Gestore del servizio e dall’Amministrazione comunale di Sassari. Intanto, oggi (giovedì), a Palazzo Ducale, il gestore del servizio ha consegnato simbolicamente un kit al sindaco Nanni Campus. Un momento che testimonia la volontà di migliorare i servizi al cittadino e incrementare l’attuale percentuale di raccolta differenziata, oggi pari al 59percento circa.Previsti punti di consegna nei quartieri interessati, con un calendario, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, studiato per evitare assembramenti e dare ampia possibilità di scelta della data per il ritiro. Si partirà sabato, dalle 7.30 alle 17.30 con la zona di Li Punti. Sarà sufficiente presentarsi nei gazebo con la tessera sanitaria/codice fiscale (o una sua fotocopia) dell’intestatario della Tari e un documento di riconoscimento. Potrà essere anche delegata al ritiro una persona di fiducia. Il personale di supporto ai punti di consegna aiuterà i cittadini a evitare gli assembramenti. Al momento del ritiro dei nuovi mastelli, gli utenti potranno consegnare i vecchi. L’impiego dei vecchi mastelli potrà essere effettuato fino a sabato 15 maggio. Al momento del ritiro dei nuovi contenitori, sarà possibile richiedere informazioni e segnalare eventuali necessità per la consegna dei vecchi mastelli.Contestualmente, saranno avviati i contatti con gli amministratori di condominio per la consegna dei kit nelle utenze condominiali. In tutte le zone servite dal porta a porta, è attivo un servizio speciale di raccolta dedicato alle utenze con particolari esigenze legate all’utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Chi è interessato dovrà inviare una richiesta motivata via e-mail all'indirizzo web ambiente@comune.sassari.it indicando nome, cognome, indirizzo e i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio, è possibile chiamare il numero verde gratuito 800/012572 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19 (fuori dagli orari indicati risponde la segreteria telefonica).