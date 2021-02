Red 14:28 Una tantum: «Flop day» della Regione «Il sito della Regione di nuovo in tilt», denuncia il Circolo tematico “Enrico Berlinguer” del Partito democratico di Sassari, a proposito del nuovo appuntamento per la presentazione della domanda di indennità telematica a seguito dell´avviso pubblico giunto da Cagliari







«Ci chiediamo perché l’Amministrazione regionale insista con uno strumento che evidentemente non è in grado di gestire. Cosa succederà fra qualche giorno con il bando “(R)esisto”, che ha una platea di potenziali soggetti beneficiari ancora più vasta? Il bando a click, in cui l’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce l’unico elemento di priorità nell’assegnazione del bonus si dimostra, una volta di più, una scelta che non funziona e che la Regione dovrebbe abbandonare», concludono da Sassari. Commenti SASSARI - «E' flop day». Ad annunciarlo, con amara ironia, sono gli esponenti del Circolo tematico “Enrico Berlinguer” del Partito democratico di Sassari, a proposito del nuovo appuntamento per la presentazione della domanda di indennità telematica a seguito dell'avviso pubblico giunto dalla Regione autonoma della Sardegna. Un appuntamento calendarizzato per questa mattina (giovedì), alle 10, per la presentazione della domanda di indennità telematica per una vastissima platea di lavoratrici, lavoratori, organismi e imprese dei settori arte, spettacolo, sport che hanno subito una riduzione dell’attività lavorativa a causa della pandemia da Covid-19.«Appuntamento mancato ancora una volta, perché il sito va in tilt da subito. L’avviso pubblico – ricordano dal Circolo Pd sassarese - era stato sospeso, corretto, ripubblicato. Il primo click day, il 28 gennaio, il sito non aveva retto [LEGGI] . L’appuntamento era stato rinviato al primo febbraio, poi al 4 [LEGGI] . Oggi, dunque, nuovo click day e la storia si ripete: un numero consistente di lavoratrici e lavoratori segnala di non riuscire ad accedere alla piattaforma».«Ci chiediamo perché l’Amministrazione regionale insista con uno strumento che evidentemente non è in grado di gestire. Cosa succederà fra qualche giorno con il bando “(R)esisto”, che ha una platea di potenziali soggetti beneficiari ancora più vasta? Il bando a click, in cui l’ordine cronologico di invio telematico delle domande costituisce l’unico elemento di priorità nell’assegnazione del bonus si dimostra, una volta di più, una scelta che non funziona e che la Regione dovrebbe abbandonare», concludono da Sassari.