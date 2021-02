Red 13:03 Una tantum: Progressisti chiedono la Commissione «Nel Click day per i contributi a favore di lavoratori autonomi e aziende sino a ora escluse dai sostegni economici, il sito su cui caricare la domanda ha avuto di nuovo gravi problemi tecnici. Urgente l´audizione dell´assessore in Commissione», dichiarano i consiglieri regionali del gruppo di Opposizione







«Nelle prossime sedute del Consiglio regionale, come richiesto dalle Opposizioni, si discuterà la finanziaria tecnica con l'unico obiettivo di dare ulteriori risposte al tessuto economico e produttivo sardo. Come Progressisti chiediamo da subito l'audizione in Commissione Lavoro dell'assessore competente, dei responsabili di Sardegna.it e della società esterna che gestisce il sito SardegnaLavoro per capire come in futuro possano essere evitate situazioni che generano sfiducia nelle istituzioni e ulteriore frustrazione in chi sta attraversando un periodo difficilissimo. In questa situazione il sostegno alle imprese e ai lavoratori dovrebbe essere una priorità. Evidentemente – concludono dai banchi dell'Opposizione - non lo è per il presidente e la sua Maggioranza, impegnati a ragionare sulla moltiplicazione delle province e delle poltrone negli staff». Commenti CAGLIARI - «Siamo di fronte all'ennesima certificazione della superficialità e dell'approssimazione con cui il presidente e la sua Giunta affrontano i veri problemi delle cittadine e dei cittadini sardi. Nel click day per i contributi una tantum a favore di lavoratori autonomi e aziende sino a ora escluse dai sostegni economici, il sito su cui caricare la domanda ha avuto di nuovo gravi problemi tecnici. Era già successo nei giorni scorsi: siccome le risorse non sono infinite, questo fatto avrà chiaramente ripercussioni sulla lista finale dei destinatari».L'allarme è lanciato dal gruppo dei Progressisti, che proseguono senza mezzi termini: «Abbiamo già denunciato in diverse occasioni le storture che porta con sé la modalità del “chi prima arriva meglio alloggia” tanto cara al Centrodestra sardoleghista. Se a queste si aggiungono le carenze tecniche, a cui si sarebbe dovuto porre rimedio dopo il primo blocco di una settimana fa, diventa palese a tutti la poca serietà con cui la Regione Sardegna agisce in questa fase pesante per tutti».«Nelle prossime sedute del Consiglio regionale, come richiesto dalle Opposizioni, si discuterà la finanziaria tecnica con l'unico obiettivo di dare ulteriori risposte al tessuto economico e produttivo sardo. Come Progressisti chiediamo da subito l'audizione in Commissione Lavoro dell'assessore competente, dei responsabili di Sardegna.it e della società esterna che gestisce il sito SardegnaLavoro per capire come in futuro possano essere evitate situazioni che generano sfiducia nelle istituzioni e ulteriore frustrazione in chi sta attraversando un periodo difficilissimo. In questa situazione il sostegno alle imprese e ai lavoratori dovrebbe essere una priorità. Evidentemente – concludono dai banchi dell'Opposizione - non lo è per il presidente e la sua Maggioranza, impegnati a ragionare sulla moltiplicazione delle province e delle poltrone negli staff».