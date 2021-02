Cor 14:43 «Rally a Olbia, un grande risultato» Esultano gli amministratori galluresi dopo aver strappato la tappa mondiale del Rally Italia Sardegna da Alghero a Olbia. «Un vero e proprio premio alla nostra città e al lavoro svolto in questi anni» cosi Balata, assessore al Turismo







Qualche giorno fa era stato il sindaco Commenti OLBIA - «Aver riportato il Rally Mondiale 2021 a Olbia non è solo un grande risultato del collettivo, ma un vero e proprio premio alla nostra città e al lavoro svolto in questi anni per riportarla ai vertici del panorama internazionale». Anche l'assessore al Commercio, Industria, Artigianato e Turismo di Olbia non nasconde la propria soddisfazione dopo aver strappato la tappa mondiale del rally Italia Sardegna ad Alghero.«Dal 3 al 6 giugno godiamoci lo spettacolo del Molo Brin allestito per accogliere i piloti e confidiamo che le condizioni generali ci permettano di programmare tutti quegli eventi collaterali che stiamo studiando in attesa delle direttive sanitarie» è il monito di Marco Balata ().Qualche giorno fa era stato il sindaco Settimo Nizzi ad esultare pubblicamente per l'ufficializzazione di Olbia. La capitale della Gallura riabbraccia così il mondiale di rally dopo sette lunghi anni di astinenza. Era stata proprio la città di Alghero ad ospitare le ultime edizioni del Wrc, che dal 2021 ritorna però sulla costa est della Sardegna.