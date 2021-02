Cor 17:08 Rally a Olbia, Nizzi esulta «Investire sui grandi eventi significa restituire alla città prestigio, ristoro dal punto di vista socio-economico con enorme beneficio per le attività che torneranno a lavorare con grande energia»









«Il progetto - ammette Nizzi - è figlio di una forte sinergia fra il Comune, l’Aci e la Regione Sardegna, partner fondamentali che ringraziamo per il grande impegno investito». Speriamo - conclude - che le condizioni generali possano permettere un calendario di eventi collaterali che arricchiscano la già prestigiosa kermesse. Commenti OLBIA - Il circus mondiale del rally automobilistico riabbraccia la città di Olbia dopo sette lunghi anni di base ad Alghero. La manifestazione si svolgerà dal 3 al 6 giugno ed avrà il parco assistenza nel Molo Brin mentre la sala stampa verrà ospitata al Museo Archeologico.«Investire sui grandi eventi significa restituire alla città prestigio, ristoro dal punto di vista socio-economico con enorme beneficio per le attività che torneranno a lavorare con grande energia» sottolinea il sindaco del comune gallurese, Settimo Nizzi, estremamente soddisfatto per aver centrato l'obbiettivo di riportare il Wrc nella città di Olbia.«Il progetto - ammette Nizzi - è figlio di una forte sinergia fra il Comune, l’Aci e la Regione Sardegna, partner fondamentali che ringraziamo per il grande impegno investito». Speriamo - conclude - che le condizioni generali possano permettere un calendario di eventi collaterali che arricchiscano la già prestigiosa kermesse.