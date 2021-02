Red 21:06 Alcol e minacce: denunce nel Nuorese I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 27enne in Orotelli per minacce, un 52enne di Mamoiada sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito e un uomo di Baunei per ubriachezza molesta



NUORO – Fine settimana intenso per i Carabinieri che prestano servizio nel Nuorese. I militari della Stazione di Orotelli, a conclusione delle indagini scattate dopo una denuncia, ha deferito in stato di libertà per il reato di minaccia un 27enne di Orotelli risultato autore di frasi minacciose via telefono.



I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà un 52enne di Mamoiada sorpreso a Budoni alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. E' stata così ritirata la patente ed eseguito il fermo amministrativo del veicolo. Nella stessa serata, i militari hanno denunciato in stato di libertà e sanzionato amministrativamente un 31enne di San Teodoro, che versava in uno stato di evidente ubriachezza e rivolgeva insulti verso gli stessi Carabinieri. Nei confronti di entrambi sono state contestate anche le sanzioni “anti-Covid”.



I militari della Stazione di Baunei, nel corso delle continue attività allo scopo di tutelare la sicurezza cittadina e la sicurezza stradale, nell’ambito dei vari servizi predisposti anche appiedati, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto che già dalle prime ore del pomeriggio aveva fatto uno smodato uso di sostanze alcooliche. I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, invece, nell’ambito dei servizi svolti per la prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno rinvenuto un’autovettura “cannibalizzata”, rubata alcune settimane prima. Sono in corso gli approfondimenti per far luce su quanto accaduto.