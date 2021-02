Cor 9:30 Pioggia di cartelle, Conoci e Caria sordi Continuano i problemi nel settore finanziario del comune di Alghero, ormai sotto il pressing di cittadini, imprenditori e gruppi politici di maggioranza e opposizione, con l´assessore nei fatti sfiduciata dalla sua coalizione



I consiglieri di opposizione ricordano come già nel marzo 2020 fu presentata una mozione per permettere ai cittadini algheresi di sfruttare le novità introdotte dal decreto fiscale 2020, che ha concesso al contribuente un tempo di ravvedimento maggiore, riducendo il carico delle sanzioni previsto dalla precedente normativa. «Con la mozione chiedevamo al Sindaco di intervenire sulle società che gestiscono la riscossione - Secal e Step - proprio perché le stesse dessero corso ad attività di accertamento solo per tributi relativi alle annualità a rischio prescrizione» precisano Sartore, Esposito, Bruno, Di Nolfo, Pirisi, Cacciotto e Piras. «La mozione fu rinviata più volte e fu discussa in consiglio comunale solo a fine novembre, ma su precisa indicazione del Sindaco e di una irremovibile Assessora Caria la maggioranza, seppure con alcune importanti astensioni, decise di bocciarla. E così a fine anno molti algheresi, già provati dalla pesante crisi economica derivata dal perdurare della pandemia, hanno ricevuto avvisi di accertamento per 5 (a volte 6) annualità e non solo per le annualità in scadenza, vedendosi preclusa la possibilità di ricorrere al ravvedimento per le annualità non in scadenza e con importi da pagare molto più elevati a causa delle sanzioni».



«Anche la richiesta di eliminazione delle sanzioni per tutti quei casi in cui le violazioni sono dipese da obbiettive condizioni di incertezza (ad esempio la Tari su cantine e garage), come previsto dallo Statuto del contribuente, è stata da noi suggerita all'Amministrazione ed è importante che tale istanza giunga ora anche dagli imprenditori turistici e da una parte importante della maggioranza che sostiene il Sindaco. Purtroppo neppure quel suggerimento è stato al momento preso in considerazione dall'Amministrazione e anche quando, durante i lavori del consiglio, abbiamo chiesto all'Assessora Caria se fosse sua intenzione intervenire nella direzione da noi indicatale, lei si è mostrata stizzita e scocciata e non ha voluto fornire alcuna risposta. L'auspicio è che, ora che le indicazioni non provengono più solo dall'opposizione, Sindaco e Assessora vogliano, finalmente, scuotersi dal loro torpore, quantomeno perché glielo chiedono anche il Psd'Az che ha scelto Conoci come candidato a Sindaco del cdx e Forza Italia che ha indicato Giovanna Caria come assessora e vicesindaco» concludono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.