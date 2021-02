Cor 9:41 Nuova ricarica al Commer+ di Alghero Attiva da mercoledì nel piazzale del parcheggio del Commer+ in via Calaresu una nuova colonnina del circuito “One Word by Ecoesco” per la ricarica di auto elettriche



Commer+, in via Calaresu ad Alghero, sarà attivata una nuova postazione per il ricarico delle auto elettriche. L'importante iniziativa nasce dalla collaborazione con la rete ecosostenibile promossa dall'azienda Sarda Eco@Esco. Installata una colonnina di ricarica da 22kW, dalla quale si potranno rifornire tutti i veicoli elettrici.



La stazione potrà essere visualizzata attraverso la piattaforma “One Word by Ecoesco”. Si tratta di una rete che rende visibili e facilmente raggiungibili le stazioni pubbliche e private presenti nei comuni di tutto il territorio nazionale. «La location scelta rappresenta un comodo e facile punto raggiungibile in città, sia per i residenti che per i turisti, e sarà un importante tassello per la sostenibilità ambientale di Alghero e del territorio» sottolinea la responsabile delle Relazioni esterne del Commer+, Maria Antonietta Izza.



Il nuovo punto ricarica sarà operativo dalla giornata di mercoledì. All’inaugurazione saranno presenti anche il titolare della EcoEsco, Antonello Biddau e il Ceo della Concessionaria Luca Confalonieri di Sassari che, per l'occasione, presenterà alcuni modelli di auto elettriche. Commenti ALGHERO - Nei parcheggi del, in via Calaresu ad Alghero, sarà attivata una nuova postazione per il ricarico delle auto elettriche. L'importante iniziativa nasce dalla collaborazione con la rete ecosostenibile promossa dall'azienda Sarda Eco@Esco. Installata una colonnina di ricarica da, dalla quale si potranno rifornire tutti i veicoli elettrici.La stazione potrà essere visualizzata attraverso la piattaforma “One Word by Ecoesco”. Si tratta di una rete che rende visibili e facilmente raggiungibili le stazioni pubbliche e private presenti nei comuni di tutto il territorio nazionale. «La location scelta rappresenta un comodo e facile punto raggiungibile in città, sia per i residenti che per i turisti, e sarà un importante tassello per la sostenibilità ambientale di Alghero e del territorio» sottolinea la responsabile delle Relazioni esterne del Commer+, Maria Antonietta Izza.Il nuovo punto ricarica sarà operativo dalla giornata di mercoledì. All’inaugurazione saranno presenti anche il titolare della EcoEsco, Antonello Biddau e il Ceo della Concessionaria Luca Confalonieri di Sassari che, per l'occasione, presenterà alcuni modelli di auto elettriche.