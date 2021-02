Red 22:18 Ad Alghero, «le onlus partner dei Servizi sociali» Il mondo del volontariato «elemento prezioso per la vicinanza alle famiglie», hanno dichiarato questa mattina il sindaco Mario Conoci e l´assessore comunale Maria Grazia Salaris, nel corso dell´incontro nelle sale de Lo Quarter con i rappresentanti della associazioni locali







«Il ringraziamento è più che doveroso per quanto le associazioni hanno fatto in questo anno, ma che stanno continuando a fare, e non solo nell’ambito dell’emergenza Covid. Il loro apporto all’assistenza è fondamentale, il loro affiancamento ai Servizi sociali è essenziale», ha detto Conoci. Le associazioni sono destinatarie del contributo economico messo a disposizione dal Comune di Alghero attraverso un bando pubblico che ha erogato risorse complessive per 50mila euro. Sono undici, tra organizzazioni, associazioni di promozione sociale e onlus che usufruiranno delle risorse.



Tra i criteri individuati, quello relativo all'attività svolta o in programmazione per l’intero anno solare e l'attività caratterizzata da interventi specifici per far fronte alla situazione socio-economica venutasi a determinarsi dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Inoltre, l'attività di sensibilizzazione alle tematiche e ai bisogni familiari con offerta di servizi “family friendly” in sintonia con il Piano strategico della città e con il Piano aziendale “Family audit”. «Un rapporto importantissimo ci lega alle realtà cittadine fatte di donne e uomini che svolgono quotidianamente un ruolo basilare per stare vicino ai cittadini e alle famiglie – ha aggiunto Salaris - Il nostro obbiettivo è quello di migliorare la sinergia con il Comune, costruendo una rete cercando di sostenere con più forza il lavoro e trovando opportunità nuove di reperimento risorse attraverso i bandi europei, nazionali e regionali».



