Red 9:27 Appuntamenti al femminile per l´Ute Alghero Doppio incontro per l´Università delle tre età, che domani propone un collegamento da Copenaghen con la scrittrice Emma Fenu. Giovedì 18, invece, spazio alla conferenza tenuta dalla storica Alessandra Derriu







Nella foto: Emma Fenu Commenti ALGHERO – Doppio appuntamento al femminile per l'Università delle tre età di Alghero. Entrambi gli incontri si terranno con la modalità della Didattica a distanza, alle 16.30.Domani, giovedì 11 febbraio, la scrittrice Emma Fenu, presidente dell'Associazione “Cultura al femminile”, in collegamento da Copenaghen, presenterà “Le spose della luna”, il suo romanzo ambientato nel cuore della Sardegna nel 1911. Con l'autrice, dialogherà lo scrittore Pier Bruno Cosso.Giovedì 18 febbraio, invece, la storica e scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell'Archivio Diocesano di Alghero-Bosa, terrà la seguente conferenza intitolata “Alghero Medievale : privilegi e Leggi. Dal ripopolamento ai matrimoni, dalla difesa militare ai commerci del vino e del sale”.Nella foto: Emma Fenu