Red 10:03 La Stradale salva cuccioli abbandonati Lunedì mattina, gli agenti in servizio di vigilanza stradale hanno recuperati due cagnolini in un terreno vicino alla Strada statale 125, al chilometro 91, nel territorio comunale di Jerzu



JERZU - Ha avuto un lieto fine la storia di due cuccioli di cane abbandonati lungo la Strada statale 125, al chilometro 91, nel territorio comunale di Jerzu. Lunedì mattina, gli agenti in servizio di vigilanza stradale li hanno recuperati in un terreno vicino alla strada. Sono stati i lamenti dei due cuccioli ad attirare l'attenzione della Polizia Stradale di Lanusei, che li hanno avvistati nascosti nei cespugli di una scarpata. I due cuccioli, infreddoliti e impauriti, erano stati abbandonati in un canale di scolo di acque vicino alla strada e, grazie agli agenti, sono stati salvati e affidati alle cure dell'associazione animalista “Onlus conFidointe Ogliastra”.