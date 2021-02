Red 21:22 Mense scuole Olbia: via alla svolta green E´ iniziata la svolta green con i materiali compostabili nelle mense delle scuole cittadine. Il Comune investe in materiale eco e dice “addio” alla plastica







«Abbiamo ritenuto inconcepibile continuare ad utilizzare prodotti altamente inquinanti e abbiamo così iniziato il percorso di riqualificazione di tutto il servizio. E' assolutamente necessario educare i nostri ragazzi al rispetto dell’ambiente e troviamo che il pasto consumato a scuola sia un momento molto importante durante il quale trasmettere questo valore», afferma l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Sabrina Serra.



Nella scuola di Isticadeddu, per la prima giornata di mensa “green”, con Serra era presente anche Simonetta Padre, presidente della Commissione Pubblica istruzione, che commenta: «Dalla proposta di un progetto alla sua realizzazione può passare diverso tempo. Non è stato così per il percorso “plastic free” che stiamo portando avanti nelle scuole. Sono arrivati i primi materiali altamente biodegradabili ed i bambini hanno iniziato subito ad utilizzarli. Credo sia questo un buon modo per fare educazione ambientale. I ragazzi devono poter fare esperienze dirette per farle proprie ed essere i portavoce di un futuro migliore». Commenti OLBIA - Durante il Consiglio comunale di Olbia del novembre 2020 era stata approvata una variazione al bilancio per l’acquisto di posate e bicchieri in materiale biodegradabile destinati alle scuole cittadine nelle quali è attivo il servizio mensa. Dalla scorsa settimana, questo servizio è attivo.«Abbiamo ritenuto inconcepibile continuare ad utilizzare prodotti altamente inquinanti e abbiamo così iniziato il percorso di riqualificazione di tutto il servizio. E' assolutamente necessario educare i nostri ragazzi al rispetto dell’ambiente e troviamo che il pasto consumato a scuola sia un momento molto importante durante il quale trasmettere questo valore», afferma l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Sabrina Serra.Nella scuola di Isticadeddu, per la prima giornata di mensa “green”, con Serra era presente anche Simonetta Padre, presidente della Commissione Pubblica istruzione, che commenta: «Dalla proposta di un progetto alla sua realizzazione può passare diverso tempo. Non è stato così per il percorso “plastic free” che stiamo portando avanti nelle scuole. Sono arrivati i primi materiali altamente biodegradabili ed i bambini hanno iniziato subito ad utilizzarli. Credo sia questo un buon modo per fare educazione ambientale. I ragazzi devono poter fare esperienze dirette per farle proprie ed essere i portavoce di un futuro migliore».