Red 10:07 Lavoratori Forestas: incontro Coran-sindacati «Bisogna completare il transito dei lavoratori nel comparto regionale. Il presidente Solinas manterrà l´impegno», assicura l´assessore regionale del Personale Valeria Satta







«La collaborazione con gli uffici dell’Agenzia regionale e dell’Assessorato del Bilancio è stata fondamentale per definire tutti gli aspetti del nuovo contratto, sia nella parte giuridica che in quella economica. Ora – prosegue Satta - manca solo la firma dei sindacati, ultimo passaggio primo della sottoscrizione del contratto».



«Intendo portare a compimento quanto prima il transito di questi lavoratori nel comparto unico regionale, in linea con la volontà del presidente Solinas, della Giunta e del Consiglio regionale. I nodi da sciogliere sono stati diversi, perciò ora ci aspettiamo la massima collaborazione per trovare una soluzione definitiva alla sorte di 5mila lavoratori e delle loro famiglie, che dopo troppi anni avranno finalmente il riconoscimento del loro ruolo di lavoratori regionali», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.



Nella foto: l'assessore regionale Valeria Satta Commenti CAGLIARI - Nella prossima riunione, domani, venerdì 12 febbraio, il Coran presenterà alle sigle sindacali la proposta contrattuale definitiva che, una volta approvata, sancirà il passaggio del personale dell’agenzia Forestas al Contratto collettivo regionale. «Sarà una giornata storica per i lavoratori di Forestas, che da anni attendono questo passaggio, frutto di un lungo lavoro della politica e della decisiva azione del Coran», ha sottolineato l’assessore regionale del Personale Valeria Satta.«La collaborazione con gli uffici dell’Agenzia regionale e dell’Assessorato del Bilancio è stata fondamentale per definire tutti gli aspetti del nuovo contratto, sia nella parte giuridica che in quella economica. Ora – prosegue Satta - manca solo la firma dei sindacati, ultimo passaggio primo della sottoscrizione del contratto».«Intendo portare a compimento quanto prima il transito di questi lavoratori nel comparto unico regionale, in linea con la volontà del presidente Solinas, della Giunta e del Consiglio regionale. I nodi da sciogliere sono stati diversi, perciò ora ci aspettiamo la massima collaborazione per trovare una soluzione definitiva alla sorte di 5mila lavoratori e delle loro famiglie, che dopo troppi anni avranno finalmente il riconoscimento del loro ruolo di lavoratori regionali», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.Nella foto: l'assessore regionale Valeria Satta