Lo Yacht club Alghero rinnova il direttivo

Un vanto è sicuramente rappresentato dagli atleti della squadra agonistica, diciotto, tra “Optimist” e “Laser”, con a capo il tecnico/allenatore Marco Badessi, saldamente al suo posto e fresco di riconferma. Insomma, una realtà solida che, nonostante il Covid–19, non si è mai fermata e che guarda al futuro per potersi sempre far trovare pronta alle nuove sfide. Commenti ALGHERO - In un momento difficile come quello della pandemia da Covid- 19, si cerca comunque di guardare avanti, nelle cose che rendono più “leggera” la vita di tutti i giorni, in attesa che si possa riprendere al 100percento l’attività. Domani, sabato 13 febbraio, lo Yacht club Alghero rinnova il suo Consiglio direttivo. Le elezioni sono in programma nella sede del porto, dalle 9 alle 19.Fanno parte dl Direttivo uscente il presidente Aldo Macciotta, i consiglieri Pier Paolo Carta, Giancarlo Piras Emanuele Scuccia Roberto Trova, Daniele Alicicco e Vittorio Trova. Lo Yacht club Alghero (il più antico d’Italia) è “nato” il 20 luglio 1946. Negli anni, è cresciuto e arricchendosi di trofei e soci. Attualmente se ne contano 144, mentre 104 sono i posti barca. Una florida scuola vela, al momento ferma causa pandemia, ma che si prepara per ripartire in estate.Un vanto è sicuramente rappresentato dagli atleti della squadra agonistica, diciotto, tra “Optimist” e “Laser”, con a capo il tecnico/allenatore Marco Badessi, saldamente al suo posto e fresco di riconferma. Insomma, una realtà solida che, nonostante il Covid–19, non si è mai fermata e che guarda al futuro per potersi sempre far trovare pronta alle nuove sfide.