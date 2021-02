Red 11:32 Carnevale Oristano: chiusa Piazza Aldo Moro La piazza sarà chiusa al traffico pedonale e veicolare da oggi a martedì 16 febbraio, ogni giorno dal pomeriggio alla mattina successiva. Lo stabilisce un’ordinanza dirigenziale del Comune







L’obiettivo è quello di scongiurare il pericolo di assembramenti come avvenuto negli anni passati. La chiusura della piazza, con transennamento e divieto di sosta e rimozione dei veicoli, scatterà alle 16 di oggi fino alle 6 di domani, sabato 13. La stessa regola sarà in vigore ogni giorno fino a martedì 16. L’ordinanza sulla chiusura del piazzale del Tribunale accompagna le misure anti-Covid già in vigore e l’ordinanza di Lutzu sul consumo e la detenzione di bevande alcoliche.



Per quanto concerne la zona della Cattedrale e le principali vie del centro storico, confidando nel senso di responsabilità e rispetto delle regole, si è ritenuto al momento di non adottare misure specifiche, fermo restando l'impegno ad intervenire con immediatezza con provvedimenti più restrittivi in presenza di comportamenti non consoni. Nei prossimi giorni, sarà intensificata la presenza delle Forze dell'ordine, con il contributo della Polizia municipale, per il controllo del rispetto delle misure adottate.