Antonio Burruni 14:18 Serie A: il Cagliari ospita l´Atalanta Domani pomeriggio, per la 22esima giornata del massimo campionato, i rossoblu ricevono la visita degli orobici al Sardegna arena. I ragazzi di mister Di Francesco, terzultimi, sono chiamati a conquistare punti







Mister Di Francesco, privo degli infortunati Ceppitelli, Rog e Sorril, dovrebbe affidarsi a Cragno tra i pali; difesa a tre, con Rugani tra Walukiewicz e Godin; a centrocampo, Zappa e Lykogiannis (favorito su Asamoah) esterni, con Nandez e Marin interni; in attacco, Nainggolan e Joao Pedro a supporto di Simeone (preferito a Pavoletti). In panchina, anche Vicario, Aresti, Carboni, Calabresi, Tripaldelli, Deiola, Duncan, Pereiro, Tramoni, Cerri.



Gian Piero Gasperini, privo di capitan Toloi squalificato e di Hateboer infortunato, dovrebbe schierare Gollini in porta, Djimsiti, Romero e Palomino in difesa; Sutalu (favorito su Maehle), De Roon, Freuler e Gosesn a centrocampo; Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata (preferito a Muriel). In panchina, anche Sportiello, Rossi, Caldara, Ruggeri, Kovalenko, Pasalic, Lammers, Malinovskyi e Miranchuk.



La partita sarà diretta dal signor Marco Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Mauro Galetto di Rovigo. Il quarto uomo sarà Francesco Fourneau della Sezione arbitrale Roma1, mentre al Var ci saranno Luigi Nasca di Bari e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.



La 22esima giornata:

Bologna-Benevento 1-1 (giocata ieri)

Torino-Genoa (sabato, 15)

Napoli-Juventus (18)

Spezia-Milan 20.45

Roma-Udinese (domenica, 12.30)

Cagliari-Atalanta (15)

Sampdoria-Fiorentina

Crotone-Sassuolo (18)

Inter-Lazio (20.45)

Verona-Parma (lunedì, 20.45)



Classifica: Milan 49; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Atalanta e Napoli* 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa, Udinese, Benevento** e Bologna** 24; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12. (* una partita in meno; ** una più).



Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Marco Piccinini Commenti CAGLIARI - Domani, domenica 14 febbraio, alle 15, per la 22esima giornata del campionato di Serie A, il Cagliari ospita l'atalanta sul manto erboso della Sardegna arena. I rossoblu, terzultimi, sono chiamati a conquistare punti per dare ossigeno a una classifica sempre più asfittica.Mister Di Francesco, privo degli infortunati Ceppitelli, Rog e Sorril, dovrebbe affidarsi a Cragno tra i pali; difesa a tre, con Rugani tra Walukiewicz e Godin; a centrocampo, Zappa e Lykogiannis (favorito su Asamoah) esterni, con Nandez e Marin interni; in attacco, Nainggolan e Joao Pedro a supporto di Simeone (preferito a Pavoletti). In panchina, anche Vicario, Aresti, Carboni, Calabresi, Tripaldelli, Deiola, Duncan, Pereiro, Tramoni, Cerri.Gian Piero Gasperini, privo di capitan Toloi squalificato e di Hateboer infortunato, dovrebbe schierare Gollini in porta, Djimsiti, Romero e Palomino in difesa; Sutalu (favorito su Maehle), De Roon, Freuler e Gosesn a centrocampo; Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata (preferito a Muriel). In panchina, anche Sportiello, Rossi, Caldara, Ruggeri, Kovalenko, Pasalic, Lammers, Malinovskyi e Miranchuk.La partita sarà diretta dal signor Marco Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Mauro Galetto di Rovigo. Il quarto uomo sarà Francesco Fourneau della Sezione arbitrale Roma1, mentre al Var ci saranno Luigi Nasca di Bari e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.Bologna-Benevento 1-1 (giocata ieri)Torino-Genoa (sabato, 15)Napoli-Juventus (18)Spezia-Milan 20.45Roma-Udinese (domenica, 12.30)Cagliari-Atalanta (15)Sampdoria-FiorentinaCrotone-Sassuolo (18)Inter-Lazio (20.45)Verona-Parma (lunedì, 20.45)Milan 49; Inter 47; Juventus* 42; Lazio e Roma 40; Atalanta e Napoli* 37; Sassuolo 31; Verona 30; Sampdoria 27; Genoa, Udinese, Benevento** e Bologna** 24; Fiorentina 22; Spezia 21; Torino 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12. (* una partita in meno; ** una più).Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Marco Piccinini