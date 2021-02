Antonio Burruni 16:15 CalcioLive: Cagliari-Atalanta 0-0 a 59´ E´ in corso di svolgimento alla "Sardegna arena" il match tra rossoblu e nerazzurri, valido per la 22esima giornata del campionato di serie A. Dirige l´incontro il signor Marco Piccinini di Forlì







PRIMO TEMPO. Cagliari subito pericoloso con un calcio d'angolo di Joao Pedro che, deviato da Djimsiti, centra il primo palo. Rossoblu ancora avanti, ma la difesa ospite riesce a liberarsi. Al 6', ammonito Walukiewicz per fallo su Pasalic. Al 18', Gosens entra bene in area, ma il suo tocco rasoterra per anticipare tutti si perde sul fondo. Al 45', giallo per Romero, entrato in ritardo su Nandez. Dopo 30" si chiude un primo tempo molto spezzettato, giocato con buon agonismo, ma poche emozioni.



SECONDO TEMPO. L'Atalanta torna in campo proponendo De Roon e Miranchuk per Pasalic e Pessina. Il Cagliari ripresenta gli stessi undici che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 47', veloce ripartenza rossoblu, buona palla per Joao Pedro, ma Sutalo salva tutto e mette in corner. Lunga azione dalla bandierina, Nandez entra bene in area dalla destra, ma la sua conclusione è respinta da Sportiello. Al 50', è Nainggolan a provarci da fuori, ma la palla si perde sul fondo. Tre minuti dopo, punizione di Ilicic da posizione interessante, ma Cragno blocca agevolmente. Al 59', ammonito Rugani, che entra da dietro a metà campo su Ilicic.



CAGLIARI-ATALANTA 0-0:

CAGLIARI: Cragno, Walukiewicz, Godin, Rugani, Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. (A disposizione: Vicario, Aresti, Carboni, Tripaldelli, Calabresi, Asamoah, Duncan, Deiola, Tramoni, Pereiro, Pavoletti, Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ATALANTA: Sportiello, Djimsiti, Romero, Palomino, Sutalo, Pasalic (1'st De Roon), Freuler, Gosens, Pessina (1'st Miranchuk), Ilicic, Zapata. (A disposizione: Gollini, Rossi, Caldara, Maehle, Ruggeri, Kovalenko, Lammers, Malinovskiy, Muriel). Allenatore Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì.



Nella foto: Giovanni Simeone torna al centro dell'attacco rossoblu