Report Contas: consumi cresciuti nel 2020

Inoltre, si è registrato un aumento del 10,5percento dei capi Igp macellati nel 2020, per un totale di 754mila agnelli, che rappresentano il 75percento dell’intera produzione regionale e il 60 di quella nazionale, «dato che è aumentato grazie alla eccellente qualità degli agnelli che hanno segnato una media di +120grammi a capo rispetto al 2019 – commenta il direttore del Contas Alessandro Mazzette - ma anche alle 250 nuove iscrizioni al consorzio registrate nel 2020». Per quantro riguarda il prezzo al dettaglio, si è registrato un calo medio su base annuale del 15percento, con una diminuzione del 25 durante il periodo pasquale a seguito del primo lockdown, dove le contrattazioni hanno sofferto l’imprevedibilità dei consumi legate al primo Dpcm, che limitava gli spostamenti degli Italiani.



«Su nostra iniziativa – ricorda Cualbu - il Governo ha concesso per due anni alla filiera ovina un contributo straordinario di 9euro/capo per gli Igp nati, allevati e macellati in Italia nei mesi di marzo e aprile nelle annualità 2019 e 2020 al fine di coprire parte delle perdite subite a causa del Covid. Oltre a questo contributo, i 4.730 allevamenti iscritti alla Igp percepiscono ogni anno come sempre, il premio accoppiato concesso dalla Ue alle produzioni certificate per un totale di circa 4,3milioni di euro». E' proprio per ricevere quest’ultimo contributo, Mazzette invita gli allevatori a «consultare e verificare la correttezza dei dati riguardo le macellazioni, nel sito web del Consorzio con l’elenco degli agnelli certificati Igp idonei per percepire il premio accoppiato. Si tratta di 746.455 agnelli elencati per singola azienda».



