Red 12:07 Canna fumaria in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco Pronto intervento degli uomini del Distaccamenti algherese di Via Napoli, che in pochi minuti hanno spento l´incendio di una canna fumaria di un´abitazione a Olmedo



ALGHERO - Pronto intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamenti algherese di Via Napoli, che in pochi minuti hanno spento l'incendio di una canna fumaria di un'abitazione a Olmedo. Nel complesso, solo tanto spavento e lievi danni alla canna fumaria.