Montagne di sabbia in salvo: lavori ad Alghero

ALGHERO - Al via la rimozione dei grandi cumuli di sabbia presenti lungo la strada litoranea che collega Alghero con Fertilia. Sono iniziati questa mattina (lunedì) e si protrarranno fino alla completa movimentazione della sabbia, i lavori di movimentazione delle "montagne" di oro bianco formatisi negli ultimi due anni a bordo carreggiata. Si tratta di sabbia trasportata nel tempo dall'azione del vento e accumulatasi in seguito alle mareggiate che periodicamente colpiscono quella parte dei costa particolarmente soggetta all'erosione e all'azione delle mareggiate da sud. Qualche tempo fa era stato realizzato un primo intervento per rendere il bordo strada fruibile alle automobili, oggi la seconda fase. Dopo aver caratterizzato il materiale sabbioso con l'invio di alcuni campioni in laboratori di Milano, si passa al recupero ed al riposizionamento nel litorale di origine. I lavori di spostamento della sabbia sono realizzati con l'ausilio di un mezzo gommato e vengono seguiti con estrema attenzione dai competenti uffici del settore Ambiente.