Nuovo sito internet per il Comune di Alghero

«Il nostro Comune è uno dei primi in Sardegna ad adottare il sito modello del Comune di Cagliari, progetto pilota per i Comuni italiani, e ha l’obiettivo di consentire di sfruttare tutti i servizi digitali basandosi su uno standard comune improntato alla semplicità di utilizzo per gli utenti finali, come prevede il piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione», spiega l'assessore comunale agli Affari generali Marco Di Gangi. Il nuovo sito sarà da oggi al servizio dei cittadini, con un iniziale lasso di tempo in cui tutte le componenti dei settori dell'Amministrazione dovranno mettere a punto le modalità di inserimento delle informazioni. Commenti ALGHERO - A partire da oggi (martedì), è attivo il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Alghero, totalmente rinnovato e innovativo, pronto per essere utilizzato sfruttando tutti i servizi digitali messi a disposizione dalla Pubblica amministrazione ai cittadini, ponendo le basi per la totale digitalizzazione dei servizi offerti dall'Ente. Il portale è aggiornato alle ultime linee guida, mettendo al centro i servizi e le necessità di cui i cittadini hanno bisogno ogni qualvolta usano il portale dell’Ente.Sviluppato dalla “Consulmedia” con il riuso del modello di sito reso disponibile dal Comune di Cagliari sul portale “Developers Italia”, realizzato con la modalità “Mobile first”, il sito darà maggiore attenzione agli elementi essenziali e garantirà un’esperienza d’uso perfetta anche attraverso lo smartphone. Il nuovo “Design system” per i siti web, rilasciato dal “Team digitale, consentirà alle Amministrazioni di disegnare servizi digitali semplici, facili da usare e centrati sulla base degli effettivi bisogni dei cittadini.«Il nostro Comune è uno dei primi in Sardegna ad adottare il sito modello del Comune di Cagliari, progetto pilota per i Comuni italiani, e ha l’obiettivo di consentire di sfruttare tutti i servizi digitali basandosi su uno standard comune improntato alla semplicità di utilizzo per gli utenti finali, come prevede il piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione», spiega l'assessore comunale agli Affari generali Marco Di Gangi. Il nuovo sito sarà da oggi al servizio dei cittadini, con un iniziale lasso di tempo in cui tutte le componenti dei settori dell'Amministrazione dovranno mettere a punto le modalità di inserimento delle informazioni.