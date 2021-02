Cor 19:05 Sinistra Italiana a congresso in Sardegna Domenica 21 febbraio il congresso regionale per Sinistra Italiana. I temi in discussione saranno quelli relativi alla situazione politica nazionale e regionale, nonché le prospettive della sinistra in Sardegna



dell’ambientalismo e dell’autonomia regionale, alternative al centrodestra. Commenti CAGLIARI - Sinistra Italiana svolgerà domenica 21 febbraio p.v. il proprio Congresso regionale. Per le restrizioni imposte dal Covid, il Congresso si svolgerà - come quello nazionale - online sulla piattaforma, dalle ore 10 alle ore 18. Il Congresso potrà essere seguito in diretta sunella pagina di Sinistra Italiana Sardegna. All’assemblea congressuale parteciperanno i rappresentanti di tutti i partiti della sinistra sarda e dei sindacati. I temi in discussione saranno quelli relativi alla situazione politica nazionale e regionale, nonché le prospettive della sinistra in Sardegna: a tale proposito è obiettivo del partito quello di promuovere e avviare concretamente la formazione di un soggetto politico unitario della sinistra sarda di forte impronta autonomista, che possa rappresentare efficacemente gli interessi e le esigenze di tutti i progressisti sardi, per costruire – in sintonia con la linea politica approvata dal congresso nazionale – forme di alleanze politiche ed elettorali con il Partito democratico, il MovimentoCinque Stelle e i movimenti e associazioni che operano nel campodell’ambientalismo e dell’autonomia regionale, alternative al centrodestra.