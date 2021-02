Cor 9:52 Vandali in Centro: danni alle auto Non bastavano i furti. Vandali scatenati nel centro storico ad Alghero durante la notte. Spaccati numerosi specchietti di auto regolarmente parcheggiate negli stalli riservati ai residenti



ALGHERO - La denuncia arriva direttamente dal Comitato Alguer Vella. Durante la notte, e soprattutto nel fine settimana, bande di ragazzini senza meta mettono a segno atti vandalici ai danni di automobili e attrezzature di vario genere. Capita così che ad avere la peggio sono i tavolini di bar e ristoranti, le fioriere o come accaduto nei giorni scorsi le macchine dei residenti: Spaccati numerosi specchietti e qualche finestrino. «Essere adolescenti non è certo una colpa, ma essere delinquenti sì» il laconico commento del Comitato che chiede maggiori controlli.



Nella foto: una delle automobili prese di mira dai vandali la scorsa notte ad Alghero