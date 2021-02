Red 11:16 Donne d’Europa: c´è anche Eleonora d´Arborea Con la consegna dei calendari ai dirigenti degli istituti comprensivi di Oristano entra nella fase attuativa il progetto pilota europeo “Calendaria 2021, Donne d’Europa-Femmes pour l’Europe-Women for Europe”







«Le dirigenti scolastiche e le fiduciarie dei progetti hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa – osserva Sanna – Insieme abbiamo concordato le iniziative da attuare nelle prossime settimane. Il calendario sarà messo a disposizione di ogni classe e agi studenti ai quali ne sarà illustrato il significato. In occasione dell’8 marzo, l’Assessorato alla Cultura e pubblica istruzione promuoverà una conferenza on-line alla presenza delle dirigenti scolastiche, della presidente di Toponomastica femminile Maria Pia Ercolini, dei curatori oristanesi dell’iniziativa, il professor Raimondo Zucca e Stefania Carletti per l’Ufficio di Progettazione europea del Comune di Oristano, col contributo dell’Assessorato alle Politiche sociali e della presidente della Commissione Pari opportunità». Il progetto è stato promosso dall’Associazione Toponomastica femminile, con la collaborazione della casa editrice “Matilda”, sotto la regia di Ercolini. Scopo del progetto, la realizzazione di un calendario trilingue dedicato a sessanta donne meritevoli dell’Unione europea.



«L’Italia condivide i valori dell’Unione europea in cui prevalgono l’inclusione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà, la non discriminazione – sottolineano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore Sanna - Questi valori sono parte integrante del nostro modo di vivere da cittadini e cittadine europei. Il principio della parità tra uomo e donna è alla base di tutte le politiche europee ed è l’elemento su cui l’integrazione europea si fonda, come sottolinea e sancisce il Trattato di Lisbona e dalla Carta dei diritti fondamentali. Sono state selezionate due donne per ognuno dei ventisette Paesi europei, tre per i Paesi fondatori, tra cui l’Italia». Le tre donne italiane prescelte dalla regia dell’associazione sono Eleonora d’Arborea, Ada Rossi (nata in Emilia Romagna, ha operato in Lombardia, partigiana e staffetta antifascista) e Fausta Deshormes La Valle (nata in Campania, ha operato in Lazio, ideatrice del servizio di informazione donne della Commissione europea). «Eleonora d’Arborea, con la Carta de Logu, in vigore dal 1392 al 1827 per oltre quattro secoli, elevò a legge il diritto di ogni essere umano alla dignità personale, facendosi ispiratrice delle moderne pari opportunità, proponendosi con un operato che ha una valenza europea e universale – conclude Massimiliano Sanna - Una figura femminile della storia di Oristano e della Sardegna che diventa simbolo delle donne impegnate nelle strategie di pace in Europa e nel Mediterraneo e nel buon governo, nell'era della globalizzazione». 