Serie A: anticipo decisivo per il Cagliari

Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Daniele Orsato Commenti CAGLIARI - Anticipo decisivo per il Cagliari. Dopo quindici partire senza vittorie, i rossoblu non possono più sbagliare. Domani, venerdì 19 febbraio, alle 20.45, per la 23esima giornata del campionato di serie A, arriva alla Sardegna arena il Torino, che precede gli isolani di due lunghezze.Eusebio Di Francesco deve fare a meno degli infortunati Rog e Sottil, e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; difesa a tre, con Rugani tra Walukiewicz e Godin; a centrocampo, Nandez e Marin centrali, con Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra; Nainggolan e Joao Pedro alle spalle dell'unica punta Simeone. In panchina ci saranno Vicario, Aresti, Carboni, Ceppitelli, Calabresi, Tripaldelli, Asamoah, Deiola, Duncan, Pereiro, Pavoletti e Cerri.Mister Nicola non può ancora avere a disposizione il nuovo acquisto Sanabria, e dovrebbe affidare la porta a Sirigu; difesa a tre con Izzo, Nkoulou e Bremer; a centrocampo, Singo (favorito su Vojvoda), Rincon, Mandragora, Lukic e Ansaldi; in attacco, Verdi (preferito a Zaza) in appoggio a Belotti. In panchina anche Milinkovic Savic, Ujkani, Murru, Rodriguez, Buongiorno, Lyanco, Gojak, Linetty, Baselli e Bonazzoli.Dirigerà l'incontro il signor Daniele Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini della sezione arbitrale Roma2 e Fabiano Preti di Mantova. Il quarto uomo sarà Francesco Fourneau di Roma1, mentre al Var ci saranno Paolo Mazzoleni di Bergamo e Luca Mondin di Treviso.Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Daniele Orsato