Cor 19:34 «Marras orgoglio per Alghero e la Sardegna» Lo dice Marco Di Gangi, Assessore Alla Cultura, Turismo e Affari Generali del Comune di Alghero, all´indomani dell´ultima performance nel Milano Fashion Week



«L'ultima opera del nostro Antonio Marras è l'ennesimo tributo che uno degli ambasciatori più prestigiosi della nostra Terra ha voluto realizzare per testimoniare il suo forte legame con la Sardegna. Il film ambientato nella reggia nuragica di Barumini " Su Nuraxi" un luogo intriso di storia, di sacralità e magia – unico sito UNESCO in Sardegna - a partire dal prossimo 26 febbraio diventerà un messaggio forte destinato, tramite la "Milano Fashion Week", ad un pubblico mondiale che potrà apprezzare mediazione la potenza espressiva che il "nostro" Antonio è in grado di esprimere, uno degli angoli più rappresentativi del nostro passato millenario. L'impiego di un palcoscenico così particolare e la narrazione di una storia che abbina i valori della storia e dell'identità con una visione onirica e magica non potrà non costituire un forte elemento attrattivo verso la nostra isola. Sono certo che, oltre all'aspetto creativo ed artistico, l'opera di Marras costituirà un ulteriore formidabile racconto della Sardegna che contribuirà ad arricchirci, in tutti i sensi. Il sogno e la bellezza che Antonio riesce a mettere insieme continuano a costituire uno degli elementi di forza del suo ingegno. Non possiamo che esserne orgogliosi». Così l'Assessore alla Cultura del Comune di Alghero Marco Di Gangi, esprime grande apprezzamento per l'opera di Antonio Marras realizzata nella reggia nuragica di Barumini.