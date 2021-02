Red 9:20 LavoRas: 26 posti per Oristano L´Aspal ha pubblicato l´avviso definitivo per la selezione di ventisei figure professionali (quattro elettricisti, sette muratori, quattro falegnami, due idraulici, cinque manovali edili, un fabbro e tre operai agricoli) da impiegare nei tre cantieri comunali







Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, le persone interessate dovranno presentare domanda on-line sul portale SardegnaLavoro, nella sezione “Servizi online-accedi ai servizi”, inserendo le proprie credenziali di accesso o registrandosi come “cittadino”, se non ancora in possesso delle stesse. Le domande dovranno essere presentate da mercoledì 17 febbraio a martedì 2 marzo.



Nell’ambito del programma LavoRas, il Comune di Oristano attiverà tre progetti per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici e altri edifici, per il completamento del Centro del riuso e per la sistemazione delle aree verdi. Per i tre progetti, è previsto complessivamente l’inserimento di ventisei figure professionali: quattro elettricisti, sette muratori, quattro falegnami, due idraulici, cinque manovali edili, un fabbro e tre agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Gli uffici del Servizio Informacittà sono disponibili, previa prenotazione (telefonando ai numeri 0783/791627-628 o inviando una email all'indirizzo web informacitta@comune.oristano.it, per il supporto alla compilazione della domanda. Commenti ORISTANO - L’Aspal ha pubblicato l’avviso definitivo relativo al Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRas per i cantieri da attivare nel Comune di Oristano. L’avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna, sul sito SardegnaLavoro e nell’Albo pretorio on-line del Comune di Oristano.Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, le persone interessate dovranno presentare domanda on-line sul portale SardegnaLavoro, nella sezione “Servizi online-accedi ai servizi”, inserendo le proprie credenziali di accesso o registrandosi come “cittadino”, se non ancora in possesso delle stesse. Le domande dovranno essere presentate da mercoledì 17 febbraio a martedì 2 marzo.Nell’ambito del programma LavoRas, il Comune di Oristano attiverà tre progetti per la manutenzione ordinaria di edifici scolastici e altri edifici, per il completamento del Centro del riuso e per la sistemazione delle aree verdi. Per i tre progetti, è previsto complessivamente l’inserimento di ventisei figure professionali: quattro elettricisti, sette muratori, quattro falegnami, due idraulici, cinque manovali edili, un fabbro e tre agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Gli uffici del Servizio Informacittà sono disponibili, previa prenotazione (telefonando ai numeri 0783/791627-628 o inviando una email all'indirizzo web informacitta@comune.oristano.it, per il supporto alla compilazione della domanda.