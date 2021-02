Red 11:11 Bando mensa: il plauso di Pirisi «Un bando che andrà a breve in gara, che ripercorre, nella quasi totalità, il bando precedente fatto dalla Giunta Bruno. Un bando innovativo che vedeva, e vede ,anche oggi una puntuale ricerca della qualità, del prodotto locale, di stagione, bio e tanto altro», dichiara il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Alghero







«Bando che andrà a breve in gara, che ripercorre – sottolinea Pirisi - nella quasi totalità, il bando precedente fatto dalla Giunta Bruno. Un bando innovativo, che vedeva, e vede ,anche oggi una puntuale ricerca della qualità, del prodotto locale, di stagione, bio e tanto altro».



«Oggi si ripercorre con soddisfazione la stessa strada, con qualche richiesta aggiuntiva, inserita grazie al suggerimento in Commissione, dei componenti che chiedevano un tavolo più funzionale tra Comune, ditta vincitrice e settori produttivi di categoria. Il tutto, per rendere più operative e reali le richieste della ditta e dei fornitori e produttori locali, questo finalizzato a dare impulso all’economia del territorio»», conclude l'esponente Dem.



Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «Clausola sociale per mantenere l’occupazione esistente e utilizzo dei prodotti locali e a chilometro zero. Sono queste le cose che maggiormente ho chiesto in Commissione, quando si è discusso del nuovo bando mensa». Inizia così l'analisi del nuovo bando dell'Amministrazione Conoci [LEGGI] da parte del capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi.«Bando che andrà a breve in gara, che ripercorre – sottolinea Pirisi - nella quasi totalità, il bando precedente fatto dalla Giunta Bruno. Un bando innovativo, che vedeva, e vede ,anche oggi una puntuale ricerca della qualità, del prodotto locale, di stagione, bio e tanto altro».«Oggi si ripercorre con soddisfazione la stessa strada, con qualche richiesta aggiuntiva, inserita grazie al suggerimento in Commissione, dei componenti che chiedevano un tavolo più funzionale tra Comune, ditta vincitrice e settori produttivi di categoria. Il tutto, per rendere più operative e reali le richieste della ditta e dei fornitori e produttori locali, questo finalizzato a dare impulso all’economia del territorio»», conclude l'esponente Dem.Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi